La Epic Games Store elegirá de forma aleatoria qué usuarios pueden evaluar un juego para evitar los bombardeos de reseñas negativas

De un tiempo a esta parte se ha hecho costumbre que algunos grupos de usuarios se dediquen a bombardear con reseñas negativas a distintos videojuegos, películas o series por temas que van allá más de su propuesta y tienen que ver la representación que ofrecen e incluso su formato de lanzamiento.

En ese sentido, cuando Epic Games anunció la incorporación de un sistema de valoraciones y encuestas a su servicio decidió anunciar desde un primer minuto una medida para tratar de combatir al fenómeno conocido como review bombing.

Este viernes Epic Games reveló que la Epic Games Store comenzará a mostrar valoraciones de los juegos que están disponibles en su servicio. No obstante, no será llegar y opinar en ese sistema ya que según la compañía el sistema de valoraciones no solo contemplará los jugadores que hayan pasado más de dos horas con un juego, sino que también elegirá aleatoriamente a quienes pueden entregar una valoración entre los usuarios que cumplan con ese requisito.

“Como se trata de un sistema de selección aleatorio, no será un engorro para los jugadores y lo más probable es que no les preguntemos por todos los juegos y aplicaciones que usan. Este enfoque está pensado para proteger los juegos de las revisiones malintencionadas y garantizar que quienes valoran los juegos los han probado de verdad”, señaló la compañía.

Las valoraciones que se podrán entregar irán de cero a cinco estrellas y, según Epic Games, servirán para que a la larga su tienda pueda definir la “valoración general” que se mostrará junto al juego en su plataforma.

Por otra parte, en cuanto a las encuestas, Epic Games también dice que estas serán ofrecidas a usuarios elegidos al azar y contarán con respuestas predeterminadas. Todo con el fin de que la retroalimentación de los jugadores sirva para “filtrar juegos y aplicaciones en la Epic Games Store”.