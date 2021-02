La historia de un Peter Parker fanático de Hyperion encabeza a los nuevos cómics de Heroes Reborn

La historia principal de Heroes Reborn, la nueva saga de los cómics de Marvel, estará a cargo de Jason Aaron y Ed McGuiness. Pero parece que la denominada “Casa de las Ideas” tiene mucha confianza en su nuevo evento que pretende explorar un mundo donde nunca se formaron los Vengadores, y durante esta semana anunció una tanda de nuevas publicaciones que pretenden abordar otros puntos de aquel universo.

Así, además de anunciar que un cómic llamado Heroes Reborn: Young Squadron mostrará a otras versiones superhéroicas de Miles Morales, Kamala Khan y Sam Alexander, Marvel Comics también reveló que planea publicar otros one-shot llamados Heroes Reborn: Hyperion & The Imperial Guard, Heroes Reborn: Peter Parker: The Amazing Shutterbug, Heroes Reborn: Magneto and the Mutant Force y Heroes Reborn: Siege Society.

Heroes Reborn: Hyperion & The Imperial Guard estará a cargo del equipo creativo encabezado por Ryan Cady and Michelle Bandini. Y, con una portada de Chris Sprouse, su historia abordará un relato de la juventud de Hyperion del Escuadrón Supremo, el equipo que tomará la palestra del Universo Marvel ante la ausencia de los Vengadores.

“Las búsquedas cósmicas del adolescente Hyperion con sus amigos Shi’ar están cerca de su fin, pero ninguno de los jóvenes héroes está listo para despedirse. Una misión rápida en la Zona Negativa suena como la coda perfecta para una fraternidad histórica ... ¡pero lo que les espera a Hyperion, Gladiator y el resto es horror y agonía más allá de sus pesadillas más salvajes!”, anticipa la descripción de Heroes Reborn: Hyperion & The Imperial Guard #1.

Pero si las aventuras de Hyperion no les llaman la atención, Marvel espera que esta aproximación al personaje por lo menos les de curiosidad.

Después de todo, en Heroes Reborn: Peter Parker: The Amazing Shutterbug la editorial propondrá una historia donde Peter Parker será un fotógrafo fanático de Hyperion. Ya saben, como Jimmy Olsen y Superman en los cómics de DC.

Este comic donde Parker no será Spider-Man estará a cargo de Marc Bernardin y Rafael de Latorre, contará con una portada de Mike McKone, y esta es su descripción:

“Peter es el mayor fan de Hyperion en el mundo, ¡y también es amigo de su héroe favorito gracias a un trabajo de fotografía en el Daily Bugle! Ciertamente, nada puede salir mal, con su cámara (y él) en el corazón de la acción… ¿Verdad?”

Marvel Comics también intentará expandir el mundo de Heroes Reborn con Magneto and the Mutant Force. Este cómic creado por Steve Orlando y Bernard Chang mostrará qué pasó con Magneto después de la Masacre Mutante.

“Hace años, Magneto y el Profesor X lideraron a los mutantes de la Tierra en un impulso final por la independencia contra el Escuadrón Supremo de América. Lo que siguió fue la Masacre Mutante del Escuadrón, una violenta refutación que dejó a los mutantes heridos para siempre y Xavier muerto ... o eso pensó Magneto”, dice la descripción del cómic. Años más tarde, Magneto descubre a Xavier aferrado a la vida en el plano astral y reúne a sus aliados para una misión de rescate única en su tipo para restaurar la esperanza de los mutantes antes de que sea demasiado tarde.

Esta será la portada de Heroes Reborn: Magneto and the Mutant Force por Nick Bradshaw.

Finalmente, tenemos a Heroes Reborn: Siege Society, un one-shot ejecutado por Cody Ziglar y Paco Medina con una portada de Ken Lashley.

De acuerdo a la descripción entregada por Marvel, este cómic mostrará al nuevo equipo de Nighthawk y sus rivales comandados por el Barón Zemo.

“Después de la Guerra Civil que dividió al Escuadrón Supremo en dos, Nighthawk formó su propio Escuadrón en Europa. Pero no toda Europa está de acuerdo con eso. El barón Zemo ha formado su propio equipo para acabar con ellos y el Escuadrón no tiene ninguna posibilidad”, sentencia la presentación de Heroes Reborn: Siege Society.

Heroes Reborn comenzará en mayo.