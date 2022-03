La obra de teatro basada en “El viaje de Chihiro” luce impresionante

Un año después de su anuncio, la obra de teatro basada en El viaje de Chihiro finalmente concretó su estreno en Japón y gracias a ello ya conocemos algunas imágenes de la puesta en escena de esta adaptación de aquella memorable película de Hayao Miyazaki.

Como podrán ver a continuación en las fotos recogidas por portales como Polygon y Sora News, mientras elementos como el auto del padre de Chihiro quedan a la imaginación de los espectadores, el resto de la historia está plasmada en el escenario y personajes como Sin Cara, Yubaba, Haku y Kamaji se ven muy bien.

De hecho, la caracterización de los espíritus y la recreación de recordados momentos también dan cuenta del notable trabajo que se realizó llevar a las tablas a esta película animada que ha cautivado a tantos desde su debut en 2004.

La obra de El viaje de Chihiro fue escrita y dirigida por John Caird (Les Miserables) y se estrenó durante esta semana en Teatro Imperial de Tokio. Su elenco es comandado por Kanna Hashimoto y Mone Kamishiraishi como Chihiro, mientras que Yubaba es interpretada por Mari Natsuki (quien también realizó la voz del personaje en la película) y Romi Park.

“Vi el anime original muchas veces. Es un trabajo tan maravilloso, y eso me motivó cuando me sentía desanimada, pero es un gran obstáculo tratar de estar a la altura de esa calidad. Estaba muy nerviosa, pero al ver cómo han resultado las cosas, me sentí aliviada”, comentó Kamishiraishi sobre su trabajo.

Esta obra fue anunciada en 2021 y cuenta con la aprobación del mismísimo Hayao Miyazaki.

Por ahora se desconoce si esta producción se presentará fuera de Japón, pero sus funciones en Tokio se extenderán hasta fines de marzo y de ahí la obra de El Viaje de Chihiro recorrerá el resto de ese país.