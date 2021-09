La película animada de Injustice será lanzada el 19 de octubre

Warner Bros Animation finalmente fijó una fecha de estreno para Injustice, su nueva película basada en el videojuego homónimo de los personajes de DC.

Tal y como se había revelado previamente, la película de Injustice llegará este año y particularmente estará disponible desde el próximo 19 de octubre en formato digital, 4K Ultra HD y Blu-ray.

Esta película tomará como base a la historia del videojuego Injustice: Gods Among Us, sin embargo, también sacará elementos de Injustice: Gods Among Us: Year One, el cómic escrito por Tom Taylor como un complemento de aquel titulo de NetherRealm Studios.

En ese sentido, la sinopsis destaca que en esta historia “una tragedia impensable impulsará a Superman a una nueva mentalidad peligrosa que finalmente enfrentará a los miembros de la Liga de la Justicia entre sí”.

La película de Injustice fue dirigida por Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) en base a un guión de Ernie Altbacker (Batman: Hush) y, de acuerdo a lo que se reveló durante esta semana, el 16 de octubre se revelará un adelanto de esta cinta en el marco de la edición 2021 de DC FanDome.