La película de Blue Beetle sumó tres nuevos integrantes a su elenco

El elenco de la película de Blue Beetle está comenzando a tomar forma. Si bien ya han pasado varios meses desde que se confirmó que Xolo Maridueña será el encargado de interpretar a Jaime Reyes, esta semana The Wrap reveló que otros tres actores se sumaron al reparto de la nueva película de DC.

En primer lugar se reveló que Bruna Marquezine será la encargada de interpretar a Penny, un personaje descrito como la “protagonista femenina” de la película y aparentemente será el interés amoroso de Jaime Reyes. Por otra parte, Belissa Escobedo (American Horror Stories, Abracadabra 2) tendrá la misión de dar vida a Milagros Reyes, la hermana menor de Jaime; y Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) encarnará un misterioso personaje que aún no es anunciado.

Bruna Marquezine, Belissa Escobedo y Harvey Guillén

La película de Blue Beetle será dirigida por Angel Manuel Soto (Charm City Kings) en base a un guión de Gareth Dunnet-Alcocer (Miss Bala). El estreno de esta cinta está planificado para junio de 2023.