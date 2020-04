La película de Evangelion: 3.0+1.0 se retrasa debido al coronavirus

A través de la página oficial de la próxima película de Neon Genesis Evangelion es que fue informado que el filme, que tiene por nombre Evangelion: 3.0+1.0, retrasará su estreno debido a la preocupación que existe a nivel mundial por el coronavirus.

El filme, tenía programado su estreno para el próximo 27 de junio en Japón, y por el momento, desde la producción no se ha dado a conocer una nueva fecha de lanzamiento.

Junto con esta información fue dada a conocer una nueva imagen promocional del filme, donde se puede leer una frase de despedida, así como el título oficial que tendrá en inglés, el cual será Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time.

En julio de 2019 fueron dados a conocer los primeros 10 minutos del filme y hace unos meses la actriz de voz de Shinji Ikari, Megumi Ogata, señaló que ya había grabado todos sus diálogos.

Cabe recordar que esta película pondrá un fin a la tetralogía que comenzó en 2007 con Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, y que continuó en 2009 con Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012.