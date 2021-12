La película de Tetris sería como un “thriller político de la Guerra Fría” con una “historia única y loca”

Si desde que se anunció el proyecto se han preguntado cómo rayos será la película de Tetris, Matthew Vaughn quiere comenzar a resolver sus dudas sobre el proyecto enfocado en la historia del famoso videojuego.

Pese a que aún ni siquiera hay una sinopsis para esta película, en el marco de la promoción de su nueva cinta, The King’s Man, Vaughn contó que ya leyó el guión de la apuesta que será conocida como Tetris: The Movie y aparentemente esta producción quiere sacar todo el provecho posible de la verdadera historia del icónico titulo.

“Me enviaron el guión. Yo no lo creí. Yo estaba como: ‘¿a qué idiota se le ocurrió esta idea de hacer una especie de thriller político de la Guerra Fría sobre Tetris?’ Y luego me dijeron que todo sucedió y que era real”, dijo Vaughn a Collider. “Entonces dije: ‘Está bien, entonces será mejor que hagamos la película. Si esto realmente sucedió, hagámoslo’. Luego conocí a los personajes en la vida real. Ya sabes, el ruso que inventó el Tetris, el estadounidense loco que literalmente estaba detrás del telón de la Guerra Fría y lo arriesgó todo y robó la maldita cosa y la trajo a Estados Unidos. Dije: ‘Este es un gran, gran thriller original’. Es como imaginar que The Big Short se encuentra con Bridge of Spies. Es una historia única y loca“.

De acuerdo a lo que se reveló durante el año pasado, la película de Tetris será protagonizada por Taron Egerton como Henk Roger, el empresario holandés que aseguró los derechos de distribución del título. Todo mientras se espera que la película también cuente con actores en los papeles de Alexey Pajitnov, el creador del juego, y los empresarios Robert y Kevin Maxwell.

En ese sentido, los comentarios de Vaughn ratificarían que la película de Tetris ahondará en todo el entramado de la creación y distribución del juego más que ser una apuesta sobre su contenido en sí como sucede con la mayoría de cintas de videojuegos. Una decisión que obviamente tiene mucho sentido al tener la en cuenta la curiosa historia de Tetris.

Tetris: The Movie aún no tiene una fecha de estreno, pero será producida por Matthew Vaughn mediante Marv Films, contará con Jon S. Baird (Stan & Ollie) como director y se presentará mediante el streaming de Apple.