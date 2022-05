La película dirigida por Taika Waititi sería la siguiente entrega de Star Wars para el cine

Ya han pasado casi tres años desde que la película más reciente de Star Wars se estrenó en cines por lo que aunque aquella distancia entre estrenos no es nada para lo que separó a la saga original de las precuelas o a las precuelas de la nueva trilogía, ya hay fanáticos que se están preguntando cuánto tardará Disney en presentar a su siguiente película de la saga espacial.

Hasta el momento la Casa de Mickey Mouse mantiene reservadas algunas fechas para lanzar películas de Star Wars en cines durante los próximos años. No obstante, ante el reciente retraso en Rogue Squadron, el estudio no ha establecido qué proyecto tendrá la misión de llevar la franquicia de regreso a la pantalla grande después de lo que fue The Rise of Skywalker.

Pero aunque no quiso comprometer nada en específico, recientemente la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, indicó que posiblemente la siguiente entrega de Star Wars para el cine será nada más ni nada menos que la película dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo rabbit) y escrita por Krysty Wilson-Cairns (1917).

Lamentablemente no existen detalles sobre lo que contemplará esa película más allá de un estilo propio del director, pero mientras Kennedy sostiene que existe una “hoja de ruta” para el futuro de Star Wars en el cine, Vanity Fair planteó que después de la cinta de Waititi finalmente se presentará Rogue Squadron bajo la dirección de Patty Jenkins (Wonder Woman).

De ahí en más Lucasfilm no ha comprometido nada y Kennedy solo ratificó que Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi) sigue trabajando en su trilogía aunque esta aún estaría lejos.

“Rian ha estado increíblemente ocupado con Knives Out y el trato que hizo en Netflix para varias películas”, indicó la presidenta de Lucasfilm.

Todo mientras que al ser consultada sobre la cinta producida por Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, y que escribiendo Michael Waldron (Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Kennedy solo dijo: “Me encantaría ver qué película se le ocurriría. Pero ahora mismo, no, no hay nada específico”.

Durante la misma conversación con Vanity Fair, Kennedy indicó que tanto en el cine como la televisión los próximos proyectos de Star Wars no pretenderían seguir la ruta de Solo y se abstendrían de elegir a nuevos actores para interpretar a los personajes originales de la saga espacial. Pero esa no sería la única lección que la compañía sacó de sus primeras películas bajo el amparo de Disney ya que, según la ejecutiva, también aprendieron que es necesario un espacio para desarrollar los proyectos sin la presión de esa fecha límite autoimpuesta de películas anuales.

“Todos reconocimos, cada uno de nosotros, que este era un nuevo capítulo para la empresa y que necesitábamos trabajar juntos para crear la arquitectura hacia donde íbamos”, señaló Kennedy. “Cualquiera que ingrese al universo de Star Wars debe saber que es un compromiso de tres, cuatro o cinco años. Eso es lo que se necesita. No puedes intervenir durante un año y disparar algo y luego irte... Requiere ese tipo de desarrollo”.

Por otra parte, aunque las trilogías han marcado la organización de Star Wars hasta ahora, Kennedy planteó que como consecuencia de sus múltiples proyectos televisivos aquel concepto ya no sería clave.

“Dudo en usar más la palabra trilogía porque Star Wars se trata mucho más de contar historias persistentes”, aseguró Kennedy.

Con esa consideración, tengan en cuenta que los planes actuales de Disney tienen espacios para películas de Star Wars en diciembre de 2023, 2025 y 2027.