La PlayStation 4 de 500 GB no tendría suficiente almacenamiento para las versiones completas de Call of Duty: Black Ops Cold War, Modern Warfare y Warzone

Cada vez se vuelve más habitual -principalmente en consolas- el tener que priorizar unos juegos por sobre otros al momento de distribuir el espacio disponible, sin embargo, ahora según fue dado a conocer por Activision, la PS4 de 500 GB no contaría con el almacenamiento suficiente para soportar las versiones completas de Call of Duty: Black Ops Cold War, Modern Warfare y Warzone.

La advertencia llegó a raíz de la nueva actualización del juego que equivale a la temporada 2 de Cold War, trayendo nuevo contenido tanto al multiplayer como al battle royale, y que por supuesto requerirá un espacio extra para instalar los archivos necesarios.

Según publicaron en el blog de Call of Duty, “aquellos que posean una PlayStation 4 estándar con un disco duro predeterminado de 500 GB pueden necesitar hacer espacio si tienen las versiones completas de Modern Warfare / Warzone y Black Ops Cold War con todos los modos y paquetes instalados”, agregando que “si tiene ambos juegos instalados y te has mantenido al día con las actualizaciones, es posible que debas eliminar parte del Contenido del juego no utilizado para descargar e instalar correctamente el parche Warzone esta noche”.

Es así como luego proceden a explicar como eliminar el contenido no utilizado en la consola para finalizar con un recordatorio.

“No importa en qué plataforma juegues, recuerda que la descarga de Warzone no es necesaria si solo estás jugando Black Ops Cold War y viceversa. Además, los jugadores pueden optar por desinstalar / eliminar otros paquetes de datos si ya no son necesarios para un tamaño de archivo general más pequeño”.