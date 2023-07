La saga Dragon Quest ha vendido más de 88 millones de unidades a nivel mundial

Dragon Quest es una de las sagas JRPG más grandes del mundo, y ahora desde Square Enix han dado a conocer que la saga ha vendido más de 88 millones de videojuegos en todo el mundo desde el lanzamiento de la primera entrega en 1986.

Según fue dado a conocer, la cifra involucra tanto las entregas numeradas como los diferentes spin-off que ha tenido la saga a lo largo de los años.

Cabe recordar que los primeros juegos de la saga se lanzaron exclusivamente en Japón y debieron pasar años para que esta franquicia finalmente aterrizara en occidente.

Actualmente en Square Enix están trabajando en múltiples juegos de la saga entre ellos Dragon Quest 12: The Flame of Fate, Dragon Quest 3 HD-2D Remake y Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.