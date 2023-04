La segunda temporada de Peacemaker solo se estrenará después de Superman: Legacy

En enero del año pasado se estrenó la primera temporada de Peacemaker, instalándose como una de las mejores producciones de superhéroes para la pantalla chica.

Pero a pesar de su exitosa recepción, tanto de crítica como de audiencia, la serie protagonizada por John Cena sigue sin retornar para una segunda temporada. Más aún, el cambio en DC Studios puso dudas sobre la posibilidad de que realmente se concrete.

Pero en conversación con un fanático a través de redes sociales, el director James Gunn, quien se encargó de escribir y dirigir al spin-off de The Suicide Squad, confirmó que la próxima temporada solo llegará después de que termine su trabajo con Superman: Legacy. Aquella película se estrenará en julio de 2025.

Las dudas sobre la permanencia de Peacemaker se deben a que su propuesta está integrada directamente en el canon del antiguo universo DC. De hecho, la Liga de la Justicia tuvo una aparición especial en la primera temporada.

No obstante, de una u otra forma el propio James Gunn ha expresado que habrán elementos que se mantendrán a futuro, incluyendo a la Amanda Waller interpretada por Viola Davis, aunque no está claro si serán nuevas versiones del multiverso o serán integradas de una forma aún no esclarecida.