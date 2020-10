La segunda temporada de Servant fijó su estreno con un inquietante teaser

La segunda temporada de Servant ya tiene una fecha de estreno. De la mano de un teaser que resalta los buenos comentarios que recibió la primera temporada de la serie, Apple TV+ anunció que el segundo ciclo debutará el próximo 15 de enero de 2021 a través de su servicio.

De acuerdo a lo planteado por Apple TV+, la segunda temporada de Servant constará de 10 episodios que se estrenarán semanalmente y se dedicarán a explorar la verdadera naturaleza de Leanne que fue revelada al final del primer ciclo.

“Tras el suspenso final de la primera temporada, la segunda temporada del thriller da un giro sobrenatural. Mientras Leanne regresa a la casa de piedra rojiza y se revela su verdadera naturaleza, se avecina un futuro más oscuro para todos”, dice la descripción de la segunda temporada consignada por Deadline.

Puedes ver el teaser de la nueva temporada de Servant a continuación:

Servant fue creada por Tony Basgallop y su elenco cuenta con Lauren Ambrose (Six Feet Under), Toby Kebbell (Kong: Skull Island), Nell Tiger Free (Game of Thrones) y Rupert Grint (Harry Potter).