La segunda temporada de The Bad Batch llegaría el 28 de septiembre a Disney Plus

Aunque han pasado varias semanas desde que terminó Obi-Wan Kenobi, parece que los próximos meses estarán llenos de series de Star Wars y los fanáticos no tendrán que pasar mucho tiempo sin nuevo contenido televisivo de la franquicia espacial.

Después de todo, mientras está confirmado que Andor debutará este 21 de septiembre y la tercera temporada de The Mandalorian llegará en febrero del próximo año, todo apunta a que el segundo ciclo de The Bad Batch también debutaría en septiembre mediante Disney Plus.

Si bien aún no hay un anuncio formal por parte del streaming, esta semana la página de Disney para Australia indicó que la segunda temporada de The Bad Batch presentará su primer episodio el 28 de septiembre. Y, aunque esa fecha no ha sido ratificada con nuevo material promocional, coincide con el plazo de emisión en este 2022 que se estableció previamente para la serie.

La primera temporada de The Bad Batch debutó en 2021 y el primer avance para su nuevo ciclo se divulgó durante la Star Wars Celebration 2022.