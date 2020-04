La serie de Cassian Andor estará ambientada 5 años antes de Rogue One

Desde que se anunció que Lucasfilm estaba trabajando en una serie de Cassian Andor para Disney Plus los fans del personaje interpretado por Diego Luna han tenido clara una cosa y es que esta historia obviamente se desarrollará antes de los eventos de Rogue One donde Cassian murió recuperando los planos de la Estrella de la Muerte junto a Jyn Erso.

Sin embargo, hasta ahora no se había revelado de manera oficial exactamente cuánto tiempo antes de esa película se desarrollará la serie.

Pero el viernes pasado eso cambió y en el marco de la presentación de los nuevos integrantes del elenco y el equipo creativo de la serie, el sitio oficial de Star Wars reveló que las nuevas aventuras de Cassian tomarán lugar 5 años antes de los eventos de Rouge One.

Es decir, en un período donde el Imperio lleva más de una década en el poder y la Rebelión recién se está formando.

De todas maneras, si los rumores resultan ciertos, la serie además mostraría flashbacks a la infancia de Cassian, explorando así más de la historia de la galaxia muy, muy lejana.

Pero el artículo publicado por el sitio oficial de Star Wars no solo esclareció cuándo estará ambientada la serie sino que reveló que, además de Luna en el rol titular, el elenco contará con Genevieve O’Reilly como Mon Mothma y Stellan Skarsgard, Denise Gough y Kyle Soller en roles que aún no son revelados.

Todo mientras Tony Gilroy, co-guionista de Rogue One, finalmente será el showrunner y Dan Gilroy (Nightcrawler), Beau Willimon (House of Cards), y Stephen Schiff (The Americans) estarán a cargo de los guiones.

La serie Cassian aún no tiene fecha de estreno.