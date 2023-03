La serie precuela de Dune perdió a su director y una de sus actrices

Pese a que todo parecía estar marchando de buena manera cuando Dune: The Sisterhood comenzó su rodaje en noviembre del año pasado, la serie precuela de Dune encontró un nuevo obstáculo en su camino a la pantalla chica.

Según reporta Deadline, Dune: The Sisterhood “está experimentando un cambio creativo, un cambio de director y un cambio en el elenco”.

Concretamente la serie paralizará temporalmente su producción después de que Johan Renck, quien debía dirigir los dos primeros capítulos del programa, renunciara al proyecto; y la actriz Shirley Henderson, quien interpretaría a Tula Harkonnen, también abandonara la precuela de Dune.

En su reporte Deadline atribuye a estas salidas a que después de la previa renuncia de la showrunner original, Dune: The Sisterhood experimentó cambios de última hora en su propuesta que habrían complicado las cosas durante la producción y, en el caso particular de Renck, eso además se habría sumado a que su “enfoque de autor no concordaba con la visión” de HBO para esta apuesta.

Por lo tanto mientras los motivos de la renuncia de Henderson no están claros, se espera que se elija a otra actriz para encarnar a Tula Harkonnen y HBO también buscará a otro director para comandar los primeros episodios de Dune: The Sisterhood por lo que es probable que lo filmado por Reneck nunca vea la luz.

“Como Dune: The Sisterhood (título provisorio) ha entrado en una pausa pre-programada, se están realizando algunos cambios creativos en la producción en un esfuerzo por crear la mejor serie posible y mantenerse fiel al material original”, dijo un portavoz de HBO Max. “Johan Renck ha completado su trabajo en la serie y se incorporará un nuevo director; de mutuo acuerdo, Johan se está moviendo hacia otros proyectos. Además, Shirley Henderson dejará la serie y ya no interpretará a Tula Harkonnen”.

Dune: The Sisterhood aún no tiene una fecha de estreno.