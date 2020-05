La temporada 10 de American Horror Story no llegará hasta 2021

El 2020 terminará como un año particularmente malo para los fanáticos de American Horror Story. Durante este martes FX anunció que este año finalmente no verá el estreno de un nuevo ciclo de la serie y la temporada 10 recién llegará en 2021.

Por supuesto, este anuncio no es sorprendente en un contexto donde todavía no hay claridad respecto a cuándo se podrán retomar las filmaciones de las distintas series y películas que han permanecido en pausa o ni siquiera han podido comenzar sus producciones por la pandemia.

Sin embargo, la postergación de la temporada 10 de American Horror Story es particularmente llamativa ante los comentarios más recientes del responsable de la serie, Ryan Murphy.

En una entrevista con The Wrap a comienzos de este mes, Murphy tanteó que la décima temporada de la serie podría cambiar su apuesta por la contingencia.

“Mucho de lo que iba a filmar dependía de un momento muy específico”, comentó Murphy. “Era una serie dependiente del clima. Entonces ahora no lo sé. No sé lo que vamos a hacer. No sé qué haré después con esa serie. No sé si aceleraré otra temporada o esperaré hasta el próximo año para filmar esta".

Hasta ahora no un título oficial ni mucho menos detalles sobre lo que será la temporada 10 de American Horror Story, sin embargo, está claro que los nuevos episodios pretendían ambientarse cerca o dentro de una playa y contarán con un elenco compuesto por Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock y Macaulay Culkin.