La tercera temporada de The Boys destaca en los estrenos de Amazon Prime Video para junio

Como los días están cada vez más fríos la opción de quedarse en casa viendo series es cada día más tentadora, pero como regularmente siguen apareciendo plataformas y programas llamativos para que ese panorama funciones también es necesario saber qué se estrenará y en qué fecha llegará a nuestros streamings favoritos.

Es por eso que durante esta semana Amazon Prime Video compartió su listado de estrenos para el próximo mes de junio.

Si son fanáticos de The Boys probablemente tienen claro que uno de los estrenos más llamativos del streaming de Amazon durante las próximas semanas precisamente será el retorno de esa serie. No obstante, la historia de Billy Butcher y compañía no será la única que llegará a Prime Video y en junio la plataforma también planea lanzar apuestas que van desde el romance con El Verano en que me Enamoré hasta el drama histórico con Sin Límites e Inés del Alma Mía.

Estos son los estrenos de Amazon Prime Video para junio de 2022: