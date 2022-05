La versión de nueva generación de The Witcher 3 llegará a fines del 2022

Buenas noticias para todos los fanáticos de The Witcher, y es que desde CD Projekt RED anunciaron durante este jueves, que la versión de nueva generación de The Witcher 3: Wild Hunt, llegará a fines del 2022.

La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter del juego, y se enmarca en las celebración por el 7° aniversario del lanzamiento del juego.

Por el momento desde la desarrolladora no han dado a conocer una fecha exacta de lanzamiento, apuntando solamente que llegará en el cuarto cuarto del 2022, es decir en algún punto entre octubre y diciembre.

The Witcher 3: Wild Hunt, se lanzó originalmente en 2015 para PS4, Xbox One y PC. Más recientemente en 2019, el juego llegó a Nintendo Switch. Junto con el juego base a lo largo de los años el juego contó con dos expansiones, Hearts of Stone y Blood and Wine.