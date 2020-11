La jornada de este viernes EA anunció que la versión para móviles de Apex Legends llegará en 2021.

El anuncio fue realizado por el CEO de la compañía, Andrew Wilson, quien mencionó que “el desarrollo móvil de Apex estará completo en el nuevo año y estará listo para su lanzamiento en el año fiscal 22”.

Hay que recordar que el año fiscal comienza el próximo marzo de 2021, y por el momento no se especificó en que momento de este llegaría, aunque dado que estará completo para fines de año no resultaría extraño que no esté muy lejos de ser lanzado.

Cabe mencionar que Apex ha sido bastante exitoso en el último tiempo y recientemente llegó a Steam, y en 2021 llegará a Nintendo Switch.

Apex Legends, fue lanzado en febrero de 2019 y es un battle royale desarrollado por Respawn Entertainment y publicado por Electronic Arts. El juego cuenta con diferentes personajes cada uno con sus propias habilidades.