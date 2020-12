Las dudas clave sobre el cambio de reglas que impulsa HBO Max

Warner Bros finalmente tomó una decisión que venía sustentándose por los efectos de la pandemia de COVID-19, pero que venía siendo resistida por gran parte de los actores de la industria.

A partir de la próxima Navidad, con lo que será el estreno de Wonder Woman 1984, toda su grilla de estrenos destinados al cine también llegará al mismo tiempo a su plataforma de streaming HBO Max.

Las siguientes son las películas que serán parte de esta acción:

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In The Heights

Space Jam: A New Legacy

The Suicide Squad

Reminiscence

Malignant

Dune

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho