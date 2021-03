Las explicaciones y resoluciones de WandaVision para la historia de Vision

WandaVision era una historia sobre Wanda Maximoff, sin embargo, su título y trama también contemplaban a Vision como una parte fundamental, por lo que el último capítulo de la serie también tuvo que entregar algunas respuestas y resolver otros puntos sobre el arco del sintezoide interpretado por Paul Bettany.

Pero las conclusiones entregadas por la nueva serie de Marvel Studios tienen varias aristas e incluso dejaron algunas preguntas que nos invitan a revisar con detención qué se estableció para este personaje en el último episodio.

[Spoilers de WandaVision a continuación]

Mientras Wanda estaba enfrascada en una batalla con Agatha Harkness, WandaVision apostó por enfrentar al Vision de Westview contra el Vision blanco.

Como recordarán, el Vision blanco fue creado por S.W.O.R.D como parte del Proyecto Catarata y fue enviado por Tyler Hayward al interior del Hex. Todo con el fin de destruir al Vision “verdadero”.

Inicialmente ambas versiones de Vision se dedicaron a pelar. No obstante, estos personajes no son humanos susceptibles a sus emociones y en un minuto pararon su batalla para debatir.

La misión del Vision blanco era “destruir a The Vision”, pero sacando a colación al experimento mental sobre el barco de Teseo, el Vision de Westview aclaró que ni él ni el Vision blanco eran el verdadero Vision. Todo mientras también restauró la memoria del sinetozide elaborado por S.W.O.R.D.

Así, con sus recuerdos de regreso, el Vision blanco declaró que ahora efectivamente era The Vision y procedió a volar fuera de Westview.

Esa es la primera resolución que WandaVision estableció para la historia de Vision y propone que, independiente de lo que sucedió con el Vision de Westview, igual hay otra versión de Vision viva en el MCU y que ahora tiene los recuerdos de todas sus experiencias.

Pero la serie no dejó claro qué pasará con el Vision blanco y mientras su aparición aún no está asegurada en ningún proyecto del MCU, todo apunta a que no volverá con S.W.O.R.D y también cabe recodar que su contraparte de los cómics se caracterizó por su frialdad y distancia con Wanda.

Mientras la resolución para la historia del Vision blanco plantea más preguntas que respuestas, la explicación final de WandaVision respecto al Vision de Westview es mucho más completa.

En uno de los últimos momentos de la serie, el Vision de Westview y Wanda comienzan a despedirse a medida que el Hex se deshace.

En ese contexto, Vision decide preguntarle a Wanda quién es verdaderamente ya que sabe que no es el Vision original resucitado y, al igual que Billy y Tommy, no puede vivir fuera del Hex

“Tú, Vision, eres el fragmento de la Gema de la Mente que habita en mí. Eres un cuerpo hecho de cables, sangre y huesos que creé. Eres mi tristeza y mi esperanza. Pero sobre todo, eres mi amor”, explica Wanda.

Por supuesto, Wanda está haciendo referencia al momento en que ella creó a Vision y la anomalía de Westview. Algo que, como vimos en el penúltimo episodio de la serie, ocurrió producto de la tristeza que Maximoff sintió después de la muerte de Vision y la seguidilla de eventos trágicos que experimentó a lo largo de su vida.

En ese sentido, aquí Wanda no solo reconoce que tiene que dejar ir a esta versión de Vision, sino que también se aclara que nunca fue completamente él.

“Fui una voz sin cuerpo. Un cuerpo, pero no humano. Y ahora, un recuerdo hecho realidad”, sentencia Vision. “¿Quién sabe qué podría ser después?”

En estos momentos no sabemos que pasará a futuro con el Vision blanco, pero las palabras finales del Vision de Westview plantean que de una forma u otra el sintezoide podría volverá a encontrarse con Wanda.