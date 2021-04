League of Legends: Wild Rift y su llegada a Latinoamérica

Con unos meses de retraso, pero desde hace unos días finalmente se encuentra disponible en Latinoamérica League of Legends: Wild Rift, la versión para móviles del popular juego de Riot Games, el cual implementa una jugabilidad adaptaba para celulares, lo que lo vuelve en un principio un juego mucho más fácil de digerir que la versión de PC.

Sobre la llegada de este juego, hablamos con Juan José Moreno (Riot Nebo) PR Manager para Latinoamérica de Riot Games, quien nos comentó que “creemos que es una manera más fácil de entrar (a los mobas), aunque de todas maneras el juego sigue teniendo una curva de aprendizaje bastante alta”, agregando que aquellos que nunca han probado un moba de todas formas se les dificultará comprender todas las mecánicas.

“Nuestro público objetivo para League of Legends Wild Rift, es o los jugadores que ya jugaban League of Legends, o las personas que por algunas razón su computador ya no les daba o tienen otras responsabilidades y querían volver a jugar de una manera más sencilla”, complementó, aunque detallando que en sus primeros días mucha gente nueva ha probado el juego, que según menciona superó las expectativas en Latinoamérica.

A pesar de las similitudes que posee Wild Rift con League of Legends, desde Riot nos mencionan que se trata de un juego nuevo el que fue creado desde cero, y que por más que siga siendo League of Legends, cuenta con elementos que lo diferencian y que hacen que las partidas se sientan completamente diferentes a las de PC, partiendo por la duración de los encuentros, que en este caso son alrededor de 15-20 minutos.

Otra diferencia que poseen ambos juegos es el número de campeones y es que actualmente Wild Rift cuenta con alrededor de 40, mientras que League of Legends tiene más de 150. Al respecto Riot Nebo nos apunta que se tiene programado lanzar 24 campeones durante el próximo año, lo que quiere decir dos personajes cada mes, y agregando que “vamos a estar lanzando muchísimos campeones en los próximos meses”.

A pesar de esto, nos explica que “no vamos a alcanzar el mismo nivel de número de campeón de League of Legends. No todos los campeones pueden venir a Wild Rift, hay que campeones que por sus habilidades son más difíciles adaptar”.

Como ha ocurrido con los otros juegos de Riot, para Wild Rift igual ya se tiene un cronograma para su desarrollo, y según nos mencionan se tienen pensado eventos exclusivos del título, así como algunos que se combinen con los otros juegos de Riot Games que se ubican en este mismo universo, como League of Legends, Legends of Runaterra y TFT.

A pesar de ser League of Legends uno de los juegos más populares que existen y con una de las bases de jugadores más fieles que existen, Wild Rift llega a un mundo que es dominado por otros juegos, y es que actualmente uno de los juegos que más ganancias genera en móviles es precisamente un moba, Honor of Kings. Sobre si existió una tardanza en llegar a este mercado que fue captado por otros juegos, desde Riot nos comentan que “Nos tomamos el tiempo en hacer un producto de calidad. Si nos dimos cuenta hace unos 3-4 años que el mercado móvil iba creciendo (...) podríamos haberlo lanzado antes, posiblemente sí, pero queríamos lanzarlo cuando el juego estaba bastante bien”.

League of Legends: Wild Rift se encuentra disponible para iOS y Android y lo puedes descargar desde el siguiente enlace.