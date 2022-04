Leslie Grace dice que ya hay conversaciones para una secuela de Batgirl

A raíz de los recientes reportes sobre los planes de Warner Bros Discovery para las películas de DC han surgido un montón de dudas respecto a qué pasará con los próximos proyectos basados en los cómics de esa compañía. Pero mientras por ahora lo único confirmado son las películas y series que ya fueron anunciadas, Leslie Grace tanteó que la nueva cinta de Batgirl podría tener una secuela.

La actriz que interpretará Barbara Gordon en esta nueva producción para HBO Max conversó con el portal Variety y, al ser consultada sobre una potencial Batgirl 2, apuntó que aunque todo depende del desempeño de la primera entrega, actualmente habrían conversaciones al respecto.

“Tenemos que ver esta primero primero”, dijo la actriz entre risas. “Pero definitivamente hay algunas conversaciones sobre lo que podría ser (la secuela). He visto algo de lo que filmamos, obviamente en la reproducción y cosas así, y es una locura. Ya hemos estado hablando de a dónde llevamos esto desde aquí porque suceden muchas cosas en esta película. Hay muchos temas diferentes en la trama que tocamos. No es solo la acción. Hay una historia de amor. Está esta relación padre-hija. Mirar el mundo a través de una lente que no es solo en blanco y negro y ver el color y el espectro entre las cosas”.

Si bien aún no hay una sinopsis oficial sobre la trama de Batgirl, ya está claro que Brendan Fraser interpretará a Firefly, el villano principal de esta historia. Todo mientras que J. K. Simmons repetirá su papel como Jim Gordon y Michael Keaton volverá como Batman.

En ese sentido, sin divulgar prácticamente nada sobre la historia, Grace solo tuvo buenas palabras sobre su experiencia con sus compañeros de elenco.

“Fue una experiencia de aprendizaje increíble estar en el set con veteranos de la acción como Brendan Fraser y absorberlo todo. Fue muy difícil porque es nuestro villano y se supone que no me debe gustar, pero es un enorme oso de peluche”, dijo Leslie. “Es una de las personas más agradables que he conocido. En nuestras secuencias de lucha, la forma en que golpeaba las marcas provenía de toda su experiencia. No se puede improvisar ese tipo de experiencia. Hay algunas cosas locas que suceden. Hay mucho fuego porque, como todos saben, él interpreta a Firefly. Hay fuego loco. Hay acrobacias locas, caídas locas. (Batgirl) es una chica motociclista, así que la verás hacer un montón de cosas geniales”.

El regreso de Keaton como Batman es uno de los puntos más anticipados de Batgril y aparentemente emocionó hasta Bilall Fallah y Adil El Arbi, los directores de esta película.

“(El regreso de Keaton) fue salvaje para todos. Nuestros directores eran como dos niños pequeños. Son nerds legítimos de Batman abiertamente. ¡Él es Batman, hombre! Ni siquiera podía creer que estaba compartiendo espacio con Batman. Quiero decir más, pero no puedo”, indicó la actriz. “Fue una locura, surrealista, increíble. Era algo de ensueño realmente. y J. K. Simmons interpreta a mi papá. Ese es mi papá. Estaba muy nerviosa porque todo lo que podía escuchar en mi cabeza era su voz en Whiplash. ¿Qué haría y diría si no hiciera algo bien? [Risas]. Entonces nos convertimos en los mejores amigos. Y me contó todas sus grandes historias de cómo comenzó siendo mesero y trabajando en una pizzería, tratando de ser actor y hacer teatro”.

La película de Batgirl aún no tiene una fecha de estreno, pero ya terminó sus filmaciones y Grace sostiene que su realización superó sus expectativas.