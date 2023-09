Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name estará disponible desde su primer día en Xbox Game Pass

En el marco de la Tokyo Game Show 2023 desde Sega anunciaron que Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name estará disponible desde su lanzamiento en Xbox Game Pass.

Cabe recordar que Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, tiene programado su lanzamiento para el próximo 9 de noviembre y conectará los hechos de Yakuza 6 con Like a Dragon.

En la ocasión también se anunció quie Like a Dragon: Ishin! que se lanzó en febrero pasado llegará a Xbox Game Pass más adelante en una fecha por anunciar.

Cabe recordar que la saga Yakuza también tiene en camino Like a Dragon: Infinite Wealth, juego que viene a ser una secuela de Yakuza: Like a Dragon y mantendrá el estilo RPG con combate por turnos.

Recientemente se anunció que Infinite Wealth contará con reconocidos actores como lo son Danny Trejo y Daniel Dae Kim.