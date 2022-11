Lin Manuel Miranda será Hermes en la serie de Percy Jackson

Poco a poco la adaptación de los libros de Percy Jackson está comenzando a formar su panteón y es que después de que se revelara que el luchador Edge será Ares en la serie, ahora se anunció quién será el encargado de dar vida Hermes.

Esta semana mediante una publicación en Twitter la cuenta oficial de la serie de Percy Jackson reveló que Lin Manuel Miranda (Hamilton, In the Heights) será el encargado de dar vida a Hermes en el programa.

Hermes es el dios griego de los mensajeros y en el mundo de Percy Jackson es particularmente importante ya que es el padre de Luke Castellan, el semidiós que se posiciona como antagonista del héroe titular a lo largo de toda la saga.

En ese sentido, es importante recalcar que aunque aún no se elige a la actriz que dará vida a May Castellan, la madre mortal de Luke que recién aparece en el último de los libros de Percy Jackson, The Last Olympian, en la serie Luke será interpretado por Charlie Bushnell. Todo mientras que el propio autor de los libros, Rick Riordan explicó por qué Hermes figura en la primera temporada de la serie considerando que en el material original no figura hasta el segundo texto.

“Ahora los fanáticos de los libros pueden estar pensando: ‘Espera un minuto. Hermes no aparece hasta el segundo libro, The Sea of Monsters. Están en lo correcto. Pero, ¿recuerdan cuando te dije que agregaríamos nuevos atisbos de la historia de fondo, easter eggs y otros matices para mejorar la narrativa sin dejar de ser fieles a la historia original? Este es un excelente ejemplo. Cuando vean el episodio en cuestión, tendrá sentido por qué presentamos a Hermes antes”, escribió Riordan antes de añadir que Miranda sería fanático de los libros y que el “sería la persona perfecta para dar vida a Hermes en todo su complejo esplendor”.

La serie de Percy Jackson, conocida como Percy Jackson and the Olympians, aún no tiene una fecha de estreno.