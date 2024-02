Little Devil Inside no está cancelado y presenta nuevo vistazo a su gameplay

Desde 2021 que no se tenían noticias de Little Devil Inside, sin embargo, el proyecto de Neostream Interactive al parecer no está cancelado y es que desde la desarrolladora dieron a conocer un gameplay del juego.

Cabe recordar que este juego fue anunciado en 2015 a través de una campaña de crowdfunding. En la ocasión se esperaba que el juego llegara a finales de 2016, algo que finalmente no pasó.

Desde ese punto a la actualidad se han lanzado diversos adelantos, aunque el juego se mantiene sin fecha de lanzamiento, el último de estos llegó en 2021.

El tráiler llegó acompañado de un comunicado donde piden disculpas por los retrasos y comentan los problemas que tuvieron en los últimos años.

“A lo largo del camino en todos los esfuerzos por hacer un gran juego, muchas personas maravillosas han ido y venido. Personas con propósitos y objetivos respetables pero diferentes. Al compartir estas diferencias y pensamientos, a veces nos conmovimos y conectamos y otras veces entramos en conflicto. Somos responsables de no poder abrazar las diferencias”, señalan.

“Así que ahora volvemos a ser un equipo más pequeño y unido con un propósito único y común: simplemente hacer un gran juego. Y todos nuestros principales miembros fundadores e iniciales siguen aquí con el deber y la conciencia de cumplir lo que nos propusimos”.