Los absurdos crossovers creados con la inteligencia artificial Dall-E son el verdadero Multiverso de la Locura

Un par de meses atrás les contamos que OpenAI presentó a la notable segunda versión de DALL-E, su sistema de inteligencia artificial que permite generar imágenes a partir de palabras.

Pero aunque la propuesta de DALL-E 2 es impresionante, ahora el trabajo OpenAI está llamando la atención por su versión anterior de ese modelo.

Resulta que durante los últimos días se han comenzado a viralizar una serie de imágenes creadas con DALL-E mini, una versión web del modelo original de DALL-E que fue desarrollada por Hugging Face y el equipo de Google Cloud con una arquitectura más pequeña.

Si bien las imágenes de DALL-E mini están lejos de ser perfectas o realistas e incluso en algunos casos aún presentan sesgos, sus creaciones no han tardado en proliferar por redes sociales ¿La razón? En la edición web de Dall-E es muy sencillo hacer una imagen a partir de una frase y los resultados son tan absurdos que simplemente es un agujero de conejo del que no podrán salir.

¿No lo creen? Bueno aquí les mostramos algunas de las cosas que hemos probado y van desde escenarios improbables como Goku vs Superman hasta momentos que algún día podrían concretarse como un pie de cueca entre el Presidente Grabiel Boric y el Ministro Giorgio Jackson.

Las creaciones que se pueden hacer en Dall-E Mini son infinitas, pero en internet obviamente las personas están disfrutando con los alocados crossovers que dejan chica a cualquier producción de Hollywood.

Solo miren a “The Dude” de The Big Lebowski en Evangelion.

O todas estas creaciones con Chayanne.

Y pueden seguir con esta pequeña selección de la locura de Dall-E Mini:

¿Cómo hacer su propia imagen con Dall-E Mini?

Si después de ver todo eso quieren concretar su propia idea con Dall-E Mini, la opción más sencilla es que se dirijan al sitio de Dall-E Mini en este enlace y escriban su petición.

Eso sí, debido a la cantidad de solicitudes está recibiendo la plataforma que tener un poco de paciencia y también considerar que Dall-E Mini no es el modelo más avanzando por lo que sus creaciones no serán perfectas y actualmente la mejor demostración de esta tecnología es Dall-E 2, pero ese modelo aún no está disponible para pruebas