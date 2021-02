Los directores de Avengers: Endgame explicaron lo que realmente sucedió con el viejo Steve Rogers

El cierre de la historia del Capitán América en Avengers: Endgame, reuniéndose finalmente con Peggy Carter, recibió elogios por cerrar la historia del héroe que comenzó en su primera película.

Pero no pocos fans cuestionaron duramente la opción, ya que la decisión de dejar a Steve Rogers en el pasado podía dar a entender que el héroe posteriormente dejó su identidad, vivió encubierto y permitió que sucediesen cosas como el ataque del 11 de septiembre de 2001. Es decir, una decisión que iba directamente en contra del corazón del superhéroe.

Con lo anterior en cuenta, ahora Joe Russo abordó precisamente qué es lo que realmente sucedió con el personaje, explicando que el héroe de una u otra forma no vivió en la línea temporal central junto a Peggy. Lo suyo fue dar con otra alternativa en la que el viejo Steve realiza un último viaje.

“Una cosa que está clara, que Anthony [Russo] y yo hemos discutido, aunque no sé si lo hemos discutido públicamente en absoluto, es que el Capitán tendría que haber viajado de regreso a la línea de tiempo principal. Sí, habría estado en una realidad alternativa, pero tendría que viajar de regreso a la línea de tiempo principal para darle ese escudo a Sam Wilson”, explicó Joe Russo en el podcast Lights Camera Barstool.

“En nuestra lógica interna que definimos en la sala de guión, esa fue la elección que hicimos. Basado en todo lo que sucedió, habría estado en una realidad paralela y luego tuvo que haber cambiado a esto, así que saltó de una a otra y le entregó el escudo”, agregó el co-director de Avengers: Endgame.

Claro, nada de eso es explicado claramente en la película, y se da a entender que Steve volvió a un punto del pasado para vivir durante décadas junto a Peggy, pero ahora los Russo quieren sellar la discusión. No importa el cómo, pero el Capitán vivió junto a la mujer de su vida en otra realidad y volvió a la línea central para cumplir su tarea de entregar su escudo.

Pero tal y como quedará presentado en la próxima serie The Falcon and the Winter Soldier, eso no significa que otros aceptarán la decisión de Steve. De hecho, un Capitán completamente diferente entrará en acción.