Los directores de Everything Everywhere All at Once están involucrados en Skeleton Crew, una nueva serie de Star Wars

Parece que Lucasfilm no solo tiene guardadas sorpresas respecto a las próximas películas de Star Wars, sino que también estaría cuidando un gran anuncio en relación a la serie Skeleton Crew.

Pese a que por ahora la información oficial solo indica que esa será una nueva serie ambientada en el período posterior a Return of The Jedi que será protagonizada por Jude Law, esta semana se reveló que además de Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau y Dave Filoni, el equipo creativo de Skeleton Crew contaría con nada más ni nada menos que Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los directores de Everything Everywhere All at Once que durante la semana pasada se quedaron con varios Premios Oscar por su trabajo en la cinta encabezada por Michelle Yeoh.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Daniel Kwan y Daniel Scheinert (conocidos como en conjunto “los Daniels”) dirigirán al menos un episodio de Skeleton Crew.

Lucasfilm no ha confrimado la participación de los Daniels en Skeleton Crew por lo que se desconoce si podrían dirigir más de un episodio de la serie que girará en torno a un grupo de niños perdidos. No obstante, es probable que eso cambie en un par de semanas más en el contexto de la “Star Wars Celebration 2023″ que se desarrollará entre el 7 y el 10 de abril en Londres.

Skeleton Crew debería estrenarse este año mediante Disney Plus.