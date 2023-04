Los directores de las nuevas Scream harán una película de un monstruo de Universal

Hace un par de años en Universal Pictures intentaron crear su propio universo, un “Dark Universe”, centrado en los monstruos clásicos que poseen en su catálogo, como Frankenstein, Dracula, El Hombre Lobo y el Hombre Invisible. Grandes nombres fueron unidos a las iniciativas, incluyendo a Tom Cruise, en una iniciativa que comenzaría con un remake de La Momia. Pero todo se fue al demonio.

Con el paso de los años en el estudio reenfocaron sus esfuerzos, centrándose en los personajes de forma individual, dando pie a propuestas como un remake de El Hombre Invisible y la próxima comedia de terror Renfield, que ahondará en una versión del clásico lacayo de Dracula.

Y ahora en Deadline informan que la dupla de directores conocida como Radio Silence (Ready or Not, Scream), conformada por Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett, seguirán involucrados en el terror con una película de un monstruo de la Universal.

Por ahora no existen detalles sobre la historia, o qué personaje estará al centro, pero la producción es definida como un thriller que se concretará a partir de un guión de Stephen Shields (Bosque maldito) con revisiones de Guy Busick (Ready or Not).

“En la línea de los éxitos recientes de Studio como The Invisible Man y Renfield, este thriller ofrece una visión única de la tradición de monstruos legendarios y representará una dirección nueva y fresca sobre cómo celebrar a estos personajes clásicos. Las películas de Universal Monster tienen sus raíces en el género de terror, sin restricciones de presupuesto, calificación o género. No son parte de un universo interconectado compartido, lo que permite que cada película se sostenga por sí misma. Esta nueva dirección está impulsada por los cineastas, e invita a cineastas innovadores con ideas originales y audaces para que estos personajes desarrollen las historias y las presenten”, asegura el comunicado oficial.

En paralelo, también se espera que el dueto de Radio Silence esté involucrado en Scream 7.