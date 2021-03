Los nuevos pósters de Godzilla vs Kong prometen que “uno caerá”

“Uno caerá”. Esa es la promesa que hacen los nuevos pósters de Godzilla vs Kong que fueron revelados recientemente por los responsables de la película.

Estos afiches están pensados para la distribución en IMAX y 3D de la nueva cinta del “Monsterverse”, y obviamente contemplan a las criaturas titulares frente a frente tanteando a la esperada batalla que se estrenará a fines de marzo mediante HBO Max y los cines que están disponibles en Estados Unidos.

Por supuesto, a estas alturas no sabemos con certeza quien ganará este duelo y mientras solo podemos dedicarnos a especular y mirar los nuevos afiches, también hay que recordar que el director de Godzilla vs Kong, Adam Wingard prometió que esta batalla contará con un ganador definitivo.

“Sentí que me habría alejado de la película en cualquier momento si me hubieran arrimado a una esquina donde no iba a haber un ganador definitivo. Parte de la razón por la que quería dirigir esta película en primer lugar es porque quería ganar una discusión que tuve con mi amigo en segundo grado donde discutíamos quién ganaría en una pelea: ¿Godzilla o King Kong? Sabía quién pensaba que debería ganar, al 100%. Y pensé que mi amigo estaba 100 por ciento equivocado”, dijo Wingard a Total Film en una entrevista que fue publicada tiempo atrás. “Así que un salto al futuro de 30 años y aquí estoy. Este es el trabajo de dirección más lastimoso que he tomado ¡porque es para ganar una pelea con un estudiante de segundo grado! Sabía quién iba para ganar, y nunca me alejé de eso en absoluto”.

Y a juicio de ustedes ¿Quién debería ganar el combate entre Godzilla y King Kong?