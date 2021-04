Lupita Nyong’o aseguró que Black Panther 2 será “muy respetuosa con la pérdida” de Chadwick Boseman

Black Panther 2 es probablemente uno de los proyectos más complejos para Marvel Studios. Después de todo, además de tener que equiparar o superar a la película de 2018, la cinta dirigida por Ryan Coogler tendrá la misión de lidiar con la muerte de Chadwick Boseman, el actor que interpretó a T’Challa en Civil War, Black Panther, Infinity War y Endgame.

Así, aunque Marvel Studios ya estableció que no pretende elegir a otro actor para interpretar al Rey de Wakanda, todavía persisten un montón de dudas en torno a cómo se manejará la ausencia del protagonista de esta saga.

Pero mientras aún no hay muchas certezas respecto a cómo se resolverá la situación de T’Challa, en una reciente entrevista Lupita Nyong’o planteó algo que probablemente resultará importante para muchos fanáticos y es que la película sería respetuosa con la pérdida de Boseman.

En una entrevista con Yahoo Entertainment, la actriz que interpreta a Nakia habló sobre sus sentimientos en torno a Black Panther 2 y comenzó aclarando que evidentemente el rodaje de la película no será un proceso sencillo.

“La gente me pregunta: ‘¿Estás emocionada de volver?’ Emoción no es la palabra. Siento que estoy en un estado muy pensativo y meditativo cuando se trata de Black Panther 2. Su fallecimiento todavía es extremadamente crudo para mí “, señaló Nyong’o. “Y ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo será pisar el set y no tenerlo allí”.

La actriz continuó explicando que, aunque será duro filmar la película sin Boseman, el director y guionista Ryan Coogler se habría encargado de crear una historia adecuada.

“Pero al mismo tiempo tenemos un líder en Ryan, que se siente muy parecido a nosotros, que también siente la pérdida de una manera muy, muy real. Y su idea, la forma en que ha remodelado la segunda película es muy respetuosa con la pérdida que todos hemos experimentado como elenco y como mundo”, dijo la actriz. “Así que se siente espiritual y emocionalmente correcto hacer esto. Y con suerte, lo que espero con ansias es volver a estar juntos y honrar lo que comenzó con nosotros y mantener su luz a través de eso. Porque nos dejó mucha luz en la que todavía nos vamos a bañar. Lo sé con certeza“.

Previamente el propio Coogler había planteado que no ha sido fácil ajustar Black Panther 2 después de la muerte de Boseman. “Estoy tratando de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida. Pero todavía no he llegado a ese punto, así que sin duda esto es lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida profesional”, señaló el director a comienzos de este año.

Black Panther 2 se filmará en Atlanta y pretende estrenarse en julio de 2022.