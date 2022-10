Marvel Studios consideró la idea de incluir un cameo de Edward Norton en el final de She-Hulk

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “¿De quién es este show?”, el último episodio de la primera temporada de She-Hulk]

Aunque en uno de los primeros momentos de la serie Jennifer Walters declaró que She-Hulk: Attorney at Law no sería un programa marcado por los cameos, en última instancia la serie contó con varias apariciones especiales y es que, aparte de Hulk y Wong, la serie mostró a Daredevil e incluso sumó al MCU a personajes como Mister Immortal y Sakaar.

Pero al parecer la propuesta de She-Hulk podría haber incluido algo aún más llamativo y meta que todas esas apariciones especiales.

En una entrevista con el portal The Direct la directora del último episodio de la primera temporada de She-Hulk: Attorney at Law, Kat Coiro, contó que durante un punto de la producción contempló la idea de sumar a Edward Norton al programa.

Por supuesto, Norton fue el primer Hulk del MCU ya que encarnó al héroe titular y su alter ego humano, Bruce Banner, en The Incredible Hulk de 2008. Pero Norton no retomó su papel para The Avengers y en su lugar desde 2012 Mark Ruffalo ha sido el encargado de plasmar al personaje en pantalla.

Pero como el final de She-Hulk: Attorney at Law incluía a Abominación, un personaje que fue clave en The Incredible Hulk, Coiro contó que se pensó en utilizar a Norton.

Si bien parece que esto nunca llegó a una idea formal, la directora explicó que todo ocurrió en el contexto de la escena en la parcela de Abominación donde Hulk irrumpe y se dispone a pelear con su antiguo enemigo antes de Jen decida romper la cuarta pared e ir hablar con la versión robot de Kevin Feige.

“Se habló mucho sobre el hecho de que la última vez que (Abominación y Hulk) estuvieron juntos, un actor diferente estaba interpretando a Hulk. Y Mark (Ruffalo) hizo bastantes bromas al respecto. Y consideramos la idea de cambiar a Mark por Edward Norton. Pero eso no sucedió”, dijo Coiro.

Pese a que aquel cameo habría sido un gancho bastante llamativo para la serie, su hipotética realización no solo parece difícil por la disposición que tendría que tener Norton, sino que también, como esa secuencia en la casa de Abominación fue cortada y alterada por Jen, probablemente habría sido algo difícil de sortear exitosamente.