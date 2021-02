Marvel Studios dice que podrán entender Doctor Strange 2 y Capitana Marvel 2 aunque no hayan visto WandaVision

De un tiempo a esta parte, Marvel Studios ha dejado en claro que sea lo que sea que pase en el final de WandaVision influirá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la próxima película del Hechicero Supremo que también contará con la participación de Wanda Maximoff.

Pero la secuela de Doctor Strange no será la única película de Marvel Studios que se verá afectada por WandaVision y la serie también estará relacionada con Capitana Marvel 2 por cortesía de Monica Rambeau. Pero aunque esas conexiones están confirmadas y la relación entre sus apuestas es una parte fundamental de la propuesta de Marvel Studios, recientemente el jefe de esa compañía aseguró que no será necesario ver WandaVision para entender a Doctor Strange 2 y Capitana Marvel 2.

En una presentación ante la Television Critics Association el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo que están trabajando en Doctor Strange in the Multiverse of Madness para que esa película y el papel de Wanda en ella se puedan comprender de manera independiente a la serie.

“Hubo muchas conversaciones con (el director) Sam Raimi, (el guionista) Michael Waldron y todo el equipo de Doctor Strange sobre que esta película debe funcionar para las personas que vieron WandaVision, pero lo más importante, debe funcionar para las personas que no lo hicieron, que tal vez Endgame o una de las películas anteriores fue la última vez que vieron a Wanda. O tal vez sea un personaje que conocen por primera vez”, señaló Feige (vía CinemaBlend).

Previamente Elizabeth Olsen, la actriz detrás de Wanda Maximoff, había tanteado como sería el paso de WandaVision a Doctor Strange 2, por lo que tendremos que esperar a ver cómo se materializará eso con la conclusión de la serie.

En ese sentido, Feige también aseguró que el vínculo de la serie con las películas será similar a lo que pasaba anteriormente de una película a otra. Todo mientras además comentó que no está preocupado por la aparición de Monica Rambeau en Capitana Marvel 2.

“Bueno, me preocupo por todo todo el tiempo. Ese es mi trabajo, preocuparme por todo. Una cosa de la que no me preocupo es más de Teyonah Parris”, dijo el productor. “Creo que eso siempre es bueno. Pero es muy similar al película a película, sinceramente. Tratamos de hacer que las historias se desarrollen de tal manera que, si la siguen y han visto lo que la ha precedido, estará al día. Y lo que es más importante, si no lo ha hecho, estarán al día”.

De todas maneras, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Capitana Marvel 2 planean estrenarse en 2022, por lo que probablemente los fanáticos que aún no ven WandaVision tendrán tiempo de hacerlo antes de esos estrenos.