Metallica se pronunció sobre el uso de Master of Puppets en Stranger Things 4: “Quedamos totalmente impresionados”

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “El Húesped”, el noveno episodio de Stranger Things 4]

Mientras “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush fue el tema insigne de la primera parte de Stranger Things 4, el segundo volumen del cuarto ciclo de la serie sin duda quedó marcado por “Master of Puppets” de Metallica.

Después de todo, aunque “Running Up That Hill” volvió a sonar en la segunda tanda de episodios de Stranger Things 4, aquel tema lanzado en 1986 como parte del álbum homónimo de Metallica no solo marcó el regreso a The Upside Down por parte del grupo de Hawkins, sino que también se presentó como un épico momento para Eddie Munson, el querido personaje interpretado por Joseph Quinn.

En ese sentido, mientras el actor contó que incluso filmar esa escena fue algo especial, ahora Metallica valoró que su tema fuese usado para realizar la historia de ese personaje en un momento notable de la serie.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Metallica compartió un clip de la escena de Eddie tocando “Master of Puppets” para atraer a los Demobats en The Upside Down y la banda escribió: “La forma en que Los Hermanos Duffer han incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran ‘Master of Puppets’ en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor”.

“Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados... está tan extremadamente bien hecha, tanto que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn ¡¡en el tráiler!! ¿Qué tan genial es eso? Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie y estar una vez más en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en el programa”, concluyeron.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, el propio Quinn tocó el tema en el rodaje y a la producción de Stranger Things no le costó que Metallica aprobara el uso del tema ya que la banda sería fan de la serie.

Y, aunque las cosas no terminaron bien para Eddie en Stranger Things 4, Metallica no fue la única banda que reconoció los gustos musicales del personaje y recientemente Iron Maiden también destacó una escena donde Munson defiende su música.

Dado que la música ha sido un punto particularmente llamativo de Stranger Things 4, es imposible no comenzar a especular con los temas que se incluirán en Stranger Things 5. Pero por ahora la última temporada de la serie ni siquiera ha comenzado su desarrollo.