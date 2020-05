Según una información reciente, el largamente rumoreado Metroid Prime Trilogy podría llegar el próximo mes a la Nintendo Switch.

La información proviene desde la tiende Sueca, Inet, quienes han actualizado la página del juego con una fecha de lanzamiento. Cabe recordar que esta fue la página que inició el rumor hace unos años.

De esta forma, el juego aparece listado para el próximo 19 de junio, aunque claro, sin la confirmación por parte de Nintendo por el momento esto sólo puede ser tomado como un rumor.

Este no es la única fuente que apunta al rumoreado juego, ya que el año pasado, el insider Kindzell, señaló que la compañía revelaría el juego en Febrero, algo que finalmente no sucedió. En la misma línea Best Buy, listó el juego en su base de datos interna.

Cabe recordar que la trilogía de Metroid Prime, se lanzó para Wii, y luego tuvo una versión en Wii U.