Michael Giacchino dirigirá una película remake de Them! para Warner Bros

Michael Giacchino ya fijó su próximo proyecto como director. Después de comandar el especial Werewolf by Night para Marvel Studios, el compositor dirigirá una película remake de Them! (conocida como La humanidad en peligro en español) para Warner Bros.

De acuerdo a Deadline, esta nueva versión de la cinta de 1954 será dirigida por Giacchino y ya está buscando guionistas para dar forma a su premisa que buscaría actualizar la analogía de la apuesta original.

“Siempre hay una película en tu mente que nunca sale de tu cabeza”, comentó Giacchino. “Para mí, esos es Them! No fue hasta mucho más tarde en mi vida que supe de qué se trataba: la era nuclear. Lo que amo de Them! es exactamente como se llama: Ellos. Se trata del otro, lo desconocido que uno niega o no puede comprender. La versión actual de Them! se trata de la inmigración y de contar una historia sobre el tema a través de la lente de esta loca película de monstruos de ciencia ficción”.

Por ahora no hay una fecha de estreno para el remake de Them!, pero se espera que Giacchino también realice la música de esa producción.