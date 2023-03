Michelle Rodriguez no quiere que James Cameron resucite a su personaje para las secuelas de Avatar: “Sería excesivo”

Trudy Chacón, el personaje que Michelle Rodriguez interpretó en la primera película de Avatar, murió durante la confrontación final de esa cinta entre la RDA y los Na’vis con sus aliados. Pero aunque a lo largo de su carrera Rodriguez ha conseguido retornar como personajes que parecía que habían muerto, la actriz descartó esa opción para las secuelas de Avatar.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Rodriguez contó que James Cameron habría considerado la idea de revivir a Trudy en las próximas películas de Avatar. Después de todo, personajes como el Coronel Miles Quaritch muerto volvieron para Avatar: The Way of Water. Sin embargo, Rodriguez no estaría ingresada en eso.

¿La razón? Aparentemente no tendría nada que ver con la opinión de la actriz sobre la saga de Pandora, sino que todo se debería a su propia filmografía.

“Cuando vi a Jim (Cameron) recientemente, me dijo: ‘Estaba pensando, ¿y si Michelle volviera? Muchos de los otros personajes regresaron (en The Way of Water)’. Yo estaba como: ‘No puedes hacer eso, morí como un mártir. Jim, regresé en Resident Evil, se suponía que no debía hacerlo. Regresé en Machete, se suponía que no debía hacerlo. Regresé con Letty (en Rápido y Furioso), se suponía que no debía hacerlo”, dijo la actriz. “¡No podemos hacer una cuarta, eso sería excesivo! No entiendo, es muy raro. Supongo que no saben qué hacer con la chica que no tiene novio. Ella no tiene novio. ¿Deberíamos mantenerla con vida o matarla?”

James Cameron ya filmó Avatar 3 y parte de Avatar 4, pero Avatar 5 aún está en el tintero por lo que probablemente Rodriguez aún tendría espacio para cambiar de opinión y retornar a la exitosa franquicia.