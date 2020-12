Minecraft y Roblox son los juegos que generaron más visitas en YouTube durante 2020

La tradición de los recuentos de fin de año tiene un carácter especial durante este 2020 y es que, como la mayoría de las personas han tenido que pasar largos períodos de tiempo en sus casas debido a la pandemia, se han conseguido un montón de hitos en distintos ámbitos.

Por ejemplo, durante esta semana YouTube reveló que consiguió cifras históricas en cuanto al contenido de videojuegos ya que muchos fanáticos recurrieron a esa plataforma para saber más de sus títulos favoritos, seguir a creadores de contenido, y ver transmisiones en vivo de eventos y presentaciones.

En ese sentido, de acuerdo a Google, durante este año, “se vieron más de 100 mil millones de horas de contenido de videojuegos en YouTube”. Un hito que representa el mejor año de YouTube Gaming y además es complementado porque la plataforma dice que actualmente alberga a “más 40 millones de canales dedicados a juegos”.

Pero aunque las cifras generales son positivas para YouTube, obviamente hay juegos y creadores que destacaron por sobre otros y en ese sentido la compañía entregó varias cifras.

Ante todo, en materia de youtubers, YouTube dice que los principales creadores por visualizaciones en 2020 fueron:

FGTeeV (Estados Unidos)

Jelly (Países Bajos)

Flamingo (Estados Unidos)

Robin Hood Gamer (Brasil)

ItsFunnneh (Canadá)

LazarBeam (Australia)

Slogo (Gran Bretaña)

Mikecrack (España)

Arab Games Network (Baréin)

Vegeta777 (España)

Todo mientras la plataforma señala que los principales creadores que transmiten en vivo por vistas (sin ningún orden en particular) son:

NOBRU (Brasil)

MortaL (India)

Dynamo Gaming (India)

Sc0ut (India)

VEGETTA777 (España)

TheDonato (Venezuela)

Total Gaming (India)

Gyan Gaming (India)

LazarBeam (Australia)

SOUL Regaltos (India)

MrStiven Tc (Colombia)

Pero obviamente lo más llamativo aquí son los juegos y, de acuerdo a YouTube, este año los títulos que generaron más vistas en su plataforma son dos viejos conocidos: Minecraft y Roblox.

Estos son los juegos más vistos en el mundo en YouTube durante 2020:

Minecraft (201 mil millones de vistas)

Roblox (75 mil millones de vistas)

Garena Free Fire ( 72 mil millones de vistas)

Grand Theft Auto V (70 mil millones de vistas)

Fortnite (67 mil millones de vistas)

Y estos son los juegos que han generado más visitas en transmisiones en vivo:

Minecraft

Garena Free Fire

Fortnite

Grand Theft Auto V

PUBG Mobile

En un año donde Fortnite se dedicó a realizar conciertos y se presentaron nuevas consolas, obviamente las transmisiones en vivo y eventos no podían quedar fuera del repaso de YouTube y como la plataforma destacó la atención que generaron eventos como Fortnite and Travis Scott Present: Astronomical, Brawl Stars: Brawl Talk - Summer of Monsters! (que consiguió 750 mil espectadores simultáneos) y PS5 - The Future of Gaming Show, el evento dónde finalmente se reveló a la nueva consola de Sony.