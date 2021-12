“Mira ese diálogo de mierda”: Una dura crítica a The Flash se habría colado en el doblaje brasileño de la serie

No tienen que buscar mucho en internet para encontrarse con reclamos sobre la serie de The Flash. De hecho, hasta en los propios foros y páginas de fanáticos del programa hay quienes admiten que la calidad de la serie del velocista escarlata ha bajado considerablemente con el correr de las temporadas. Y no es solo por la pelea tipo Star Wars del final de la séptima temporada o la resolución de varios conflictos simplemente con el poder del amor.

Pero una cosa es que los fanáticos reclamen contra la serie y otra es que personas vinculadas al programa expresen públicamente sus reparos con esta producción.

Mientras en Estados Unidos actualmente The Flash está en una pausa tras la emisión del mini crossover “Armageddon”, un par de semanas atrás recién se estrenó el primer capítulo de la octava temporada de la serie mediante Warner Channel en Brasil.

Allí, la serie llegó doblada al portugués y recientemente los fanáticos se dieron cuenta que incluía un diálogo que no correspondía al programa.

Particularmente en la escena donde Barry Allen confronta por primera vez a Despero se puede escuchar como un actor de voz señala: “Mira ese diálogo de mierda” ante las palabras del velocista escarlata.

De hecho, aunque no entiendan portugués, en el siguiente video no les costará identificar a ese reclamo.

Si bien esto puede parecer falso o una broma, un clip en versión extendida muestra que la escena efectivamente se habría emitido así.

Obviamente a estas alturas se estarán preguntando qué es lo que incluía esa escena que aquel actor de doblaje tuvo esa reacción tan ofuscada. Bueno, aquí tienen la secuencia con subtítulos en español para que tengan una referencia.

Si bien este tipo de errores pueden ser puntuales y no representan necesariamente lo que hace la industria del doblaje, ante la viralización de este caso los fanáticos brasileños de The Flash contaron que no es la primera vez que algo así sucede con la serie y sacaron a colación un video donde el actor que realiza la voz de Cisco dice: “Solo diré lo que sea aquí porque mi diálogo se distorsionará de todos modos”. Pero el diálogo claramente se puede oír.

Aunque esto es anecdótico, quizás este caso pueda servir como un impulso para que The Flash mantenga un grado regularidad en su propuesta y deje de pasar frenéticamente de episodios prometedores o medianamente buenos a capítulos francamente malos. Pero tal vez eso sea esperar mucho.