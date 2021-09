“Moriría por interpretar a Jessica de nuevo”: Krysten Ritter quiere retomar su personaje de las series de Marvel-Netflix en el MCU

En estos minutos la relación entre el universo cohesionado de Marvel Studios y las últimas series realizadas por Marvel Television para compañías como Netflix y ABC está en una especie de nebulosa. Después de todo, mientras el vínculo entre el MCU y Agents of S.H.I.E.L.D quedó en un punto bastante complejo, los rumores sobre el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock/ Daredevil son parte de los reportes más comentados en torno a Spider-Man: No Way Home.

En ese sentido y con el Multiverso como uno de los grandes puntos en el futuro del MCU, desde el portal Screen Rant decidieron preguntarle directamente a Krysten Ritter si estaría dispuesta a volver a interpretar a Jessica Jones en el marco del Universo de Marvel Studios.

La actriz que protagonizó la serie de Jessica Jones para Neftlix y también fue parte de The Defenders no dudó en responder y enfatizó que está dispuesta a retomar ese papel.

“Absolutamente moriría por interpretar a Jessica de nuevo”, dijo Ritter. “Lo pasé de maravilla haciéndolo y la amo mucho. Estoy muy orgullosa de ese personaje. No solo porque fue como un gran papel y ella es muy ruda, sino que ese personaje realmente ha resonado en la gente de una manera que no sé quién más lo ha hecho. Realmente resonó con mujeres, niñas y sobrevivientes de traumas. Es muy, muy grande y es una cosa de la que estoy muy agradecida de haber sido parte. Así que, si alguna vez tengo la oportunidad de ponerme esas botas de nuevo, estaré allí en un instante“.

Si bien Ritter no confirmó ni desmintió nada, cabe señalar que, además de la disposición de la actriz, un eventual regreso de su versión de Jessica Jones podría ser factible en el contexto de la serie de She-Hulk o al menos eso es lo que sostiene un rumor sobre el programa que llegará a Disney Plus.

Pero por ahora no hay nada concreto y lo único claro es que como ya pasó un tiempo desde la cancelación de las series de Marvel-Netflix, Marvel Studios ya puede hacer uso de los personajes que figuraron allí rescatando a algunos actores o con propuestas completamente nuevas.