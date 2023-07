Murió Paul Reubens, el actor que dio vida a Pee-wee Herman

Paul Reubens, conocido por interpretar a Pee-wee Herman, falleció a los 70 años tras una batalla privada contra el cáncer.

“Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he enfrentado en los últimos seis años”, reveló un comunicado publicado en Instagram luego de su muerte. “Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.

“Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad”, escribió el mensaje. “Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter extraordinario y generosidad de espíritu”.

Reubens inició su carrera en la década de 1970 y en 1980 lanzó “The Pee-wee Herman Show”, una exitosa producción teatral que catapultó al personaje. Su éxito continuó con películas como “Pee-wee’s Big Adventure”, la primera película live-action de Tim Burton, y una serie de televisión llamada “Pee-wee’s Playhouse”.

Aunque enfrentó varias controversias en su vida personal, incluyendo una detención por exhibición pública y otra por posesión de pornografía, Reubens resurgió durante la última década.

De hecho, fue parte de la película “Pee-wee’s Big Holiday” estrenada por Netflix en 2016. Aquello a la larga terminó siendo su gran despedida con el personaje frente a las cámaras, aunque en los últimos años también tuvo roles menores en series como Gotham, Legends of Tomorrow y Mosaic.