Murió William English, el co-inventor del mouse para computadores

William English, el ingeniero e inventor que fue clave en el desarrollo del primer mouse para computadores, ha muerto.

De acuerdo a The New York Times, English falleció el pasado 26 de julio en un recinto médico de California debido a una falla respiratoria.

El inventor de 91 años es principalmente reconocido como uno de los co-creadores del mouse para computadores ya que fue quién logró concretar la idea que inicialmente fue plasmada por su colega Douglas Englebart.

En 1963 English construyó el primer mouse para computadores tomando como base lo planteado por Englebart. Aquella primera versión del mouse era un simple bloque de madera con un solo botón y dos ruedas giratorias, sin embargo, logró marcar un hito para la historia de la computación cuando fue presentado en 1968.

En el marco de la demostración que hoy es conocida como “The mother of all demos”, Englebart presentó al computador experimental oN-Line System (NLS), un dispositivo que desarrolló con English y, además de introducir al mouse, incluía elementos como el hipertexto y las ventanas.

Pero English no solo aportó al desarrollo de “The mother of all demos”, sino que también fue clave para que la presentación se desarrollara correctamente.

Tras la presentación de aquel importante invento, en 1971, English dejó el Stanford Research Institute y comenzó a trabajar en el centro de investigación Xerox PARC.

Durante la década de los ’70 English desarrolló el mouse de bola, que reemplazó las ruedas de la versión inicial con una esfera móvil.