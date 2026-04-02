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    Primer reporte tras lanzamiento de Artemis II: Los astronautas están “sanos y salvos y con muy buen ánimo”

    El administrador de la NASA, Jared Isaacman, se refirió a un pequeño problema con las comunicaciones que ya fue solucionado y afirmó que solo celebrará cuando los astronautas americen una vez finalizada la misión de 10 días.

    Por 
    Lya Rosen
    La nave espacial Orion comienza su misión tras despegar del Centro Espacial Kennedy. Captura de pantalla.

    En su primera rueda de prensa después del lanzamiento de la misión Artemis II, la NASA afirmó que después de aproximadamente dos horas de vuelo todo iba bien, con excepción de un pequeño problema con las comunicaciones.

    “Aproximadamente 51 minutos después del despegue, durante una transferencia programada entre satélites, la nave espacial Orion sufrió un problema de comunicaciones, lo que provocó una pérdida parcial temporal”, informó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

    “La tripulación podía oír la comunicación desde Capcom (o Comunicador de Cápsula, el controlador de vuelo en el Centro de Control de Misiones), pero no pudimos escuchar las respuestas durante un breve periodo de tiempo”, añadió.

    Sin embargo, luego afirmó que el problema ya se ha resuelto y la tripulación está “sana y salva y de muy buen ánimo”.

    Captura de pantalla.

    Luego se refirió a la importancia de la misión, diciendo que “tras una breve pausa de 54 años, la NASA ha retomado su labor de enviar astronautas a la Luna”.

    “Esta misión les pertenece tanto a ustedes como a la tripulación”, afirmó apuntando los trabajadores de la NASA.

    El administrador de la NASA luego dijo que el equipo “conoce los retos que le esperan” y que él solo celebrará cuando los astronautas americen una vez finalizada la misión de 10 días, cuando se le preguntó cómo definiría el éxito de Artemis II.

    Lo que indica, como hizo notar CNN, que Isaacman no estará satisfecho con este vuelo de prueba si se interrumpe prematuramente, obligando a la cápsula Orión a regresar a la Tierra y abandonar su intento de sobrevuelo lunar. “Nada de salidas anticipadas”, apuntó.

    Recursos financieros y competencia con China

    Al ser consultado, porqué es tan difícil llegar a la Luna hoy en día, Isaacman argumentó que “los recursos financieros son parte de la ecuación”.

    Aunque se apuró en aclarar que el surgimiento de una nueva carrera espacial está llevando a que los recursos se concentren de nuevo en este ámbito.

    Más tarde, se refirió a la carrera espacial que la NASA tiene con China, que quiere que sus taikonautas -tripulantes espaciales entrenados en la nación oriental- aterricen en la superficie lunar para 2030, afirmando que “esta va a estar muy reñida”.

    “La competencia puede ser algo bueno; sin duda, ahora tenemos competencia”, apuntó Isaacman. “Vamos a retomar el negocio de lanzar cohetes con regularidad”.

    Los problemas previos al lanzamiento

    Durante la rueda de prensa, Amit Kshatriya, el administrador adjunto de la NASA, se refirió a los dos problemas detectados antes del lanzamiento: uno relacionado con el sistema de terminación de vuelo y otro con la batería.

    El primero se resolvió utilizando hardware antiguo del programa anterior del transbordador espacial. El equipo de la NASA fue “muy rápido (y) cambió a un receptor de alcance diferente”, aseguró Kshatriya.

    “Para esto sirve el entrenamiento; para esto sirven los entrenamientos”, afirmó, para luego añadir que el equipo “lo hizo realmente bien”.

    Captura de pantalla.

    Anteriormente, la NASA había dicho que el problema con una de las baterías del Sistema de Aborto de Lanzamiento no afectaría al lanzamiento.

    El administrador adjunto además se refirió al seguimiento de una dificultad menor, relacionada con el inodoro a bordo de la cápsula Orion.

    “Tuvimos un problema con el controlador del inodoro cuando lo pusieron en marcha, así que tuvimos que solucionarlo”, detalló, añadiendo que “eso nos llevará unas cuantas horas de resolución de problemas”.

    Sin embargo, la NASA dejó en claro que se trata de una misión de prueba y prevén tener que solucionar algunos pequeños problemas relacionados con la comodidad de la tripulación, que nunca antes se habían probado en el espacio.

    Más sobre:NASAArtemis IIConferencia de prensaReporteAstronautasJared IsaacmanAmit KshatriyaMundo

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