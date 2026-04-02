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    Las condiciones climáticas que enfrentan los tripulantes de la Artemis II en el espacio

    Mientras se encuentren orbitando la Tierra, y luego la Luna, el equipo de astronautas liderado por Reid Wiseman enfrentará erupciones solares adicionales, ya que el sol se encuentra actualmente en una fase llamada "máximo solar".

    Por 
    Lya Rosen
    La tripulación a bordo del Artemis II. Foto: NASA.

    Hasta hace algunas horas, la principal preocupación meteorológica para la misión Artemis II se concentraba en las condiciones en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. Sin embargo, el clima no solo incide en el despegue, sino que también impacta directamente en los tripulantes una vez en el espacio.

    Esto porque, como lo detalló CNN, en diversas zonas de la órbita terrestre persiste una radiación peligrosa y sus niveles fluctúan dependiendo del comportamiento del sol, el cual emite ocasionalmente erupciones solares y eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés), ambas responsables de la radiación que se dispersa por el sistema solar.

    De acuerdo a la misma NASA, “las erupciones solares son las más poderosas del sistema solar, las más intensas liberan más energía que mil millones de bombas de hidrógeno”.

    Lanzamiento de la Artemis II. Foto: NASA.

    Un punto a considerar luego del exitoso lanzamiento de la misión Artemis II, llevando a la cápsula Orión a orbitar la Tierra, y después la Luna, ya que el sol se encuentra actualmente en una fase llamada “máximo solar”, es decir, en un momento de intensa actividad.

    Durante el fin de semana se produjo una enorme llamarada solar, pero las autoridades en ese momento afirmaron que no se dirigía hacia una zona que representara una amenaza para los astronautas en su misión.

    El meteorólogo y oficial del Clima de Lanzamiento, Mark Burger, afirmó durante una rueda de prensa este martes que “eso no tendrá ningún impacto, o será mínimo, para nosotros, ya que la mayor parte de la energía no está dirigida hacia la Tierra”.

    Sin embargo, lo que ocurre desde ahora en adelante en el espacio es diferente, ya que las erupciones solares adicionales -o una eyección de masa coronal, en la que la atmósfera exterior del Sol expulsa plasma- podría ser un problema.

    Además de ser un factor impredecible, como explicó a CNN Mike Bettwy, el jefe de operaciones del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) .

    “Pronosticar el clima espacial más allá de tres días es bastante difícil, porque las eyecciones de masa coronal (CME) y otros eventos pueden tener un impacto importante y no se pueden predecir con antelación”, afirmó.

    Por su parte, el director de la división de heliofísica de la NASA, Joe Westlake, declaró que la agencia espacial estadounidense está trabajando activamente para mejorar las predicciones.

    La NOAA además aseguró que colaborará con los responsables de las misiones de la NASA, en especial la que en este momento se está llevando a cabo, para monitorear el comportamiento del Sol en todo momento.

    Cabe agregar que, en caso de algún problema, los astronautas cuentan con un refugio especial donde pueden resguardarse, protegiéndose de un evento particularmente peligroso.

    Más sobre:Artemis IIEspacioClimaErupciones solaresMáximo solarNASANOAAAstronautasMundo

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