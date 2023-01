Naughty Dog no dará a conocer sus juegos hasta que estén cerca de su lanzamiento

Neil Druckmann, se encuentra en plena promoción de la serie de The Last of Us, sin embargo, el copresidente de Naughty Dog ha aprovechado a la ocasión para referirse a los próximos lanzamientos del estudio, señalando que estos serán presentados cuando estén próximos a sus lanzamientos.

“Anunciamos Uncharted 4 y The Last of Us Parte 2 con mucho adelanto, pero eso provocó algunos de los problemas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los empleados que experimentamos a veces en el estudio”, señaló sobre los anuncios previos.

Según agregó al respecto, “retrasando el anuncio un poco podemos jugar mejor con el calendario y somos más conscientes de cómo avanza la producción. Así que tenemos nuestro proyecto multijugador de The Last of Us y hay otro del que no diré nada más allá de lo emocionados que estamos con él”.

Cabe recordar que en el último tiempo son varios los estudios que han anunciado juegos con varios años de anticipación, algo que tiene relación con los tiempos de desarrollo que en la actualidad se pueden extender hasta por cuatro años o más.

Hay que mencionar que en el último tiempo han surgido varios rumores relacionados con una tercera entrega de The Last of Us, rumores que fueron desmentidos por Neil Druckmann, quien señaló que mucha de la información de los insiders es falsa.