Need for Speed: Hot Pursuit Remastered será uno de los juegos gratuitos de Prime Gaming en diciembre

Desde Amazon, dieron a conocer que Need for Speed: Hot Pursuit Remastered será uno de los juegos que estará disponible de forma gratuita a través de Prime gaming a través del 1 de diciembre.

Según señalaron a través de un comunicado, junto con esto, habrán más juegos de EA disponibles en 2022, esto como parte de la colaboración que están teniendo ambos, y que además está llevando contenido de Battlefield 2042, Apex Legends y títulos de EA Sports a la plataforma.

Desde Prime Gaming señalaron, que otros de los juegos gratuitos disponibles durante diciembre son: Frostpunk, Journey to the Savage Planet, Football Manager 2021, Morkredd, Spellcaster University, Youtubers Life, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse y Tales of Monkey Island Complete Pack.