Netflix presentó a Vikings: Valhalla con un video de sus filmaciones

Pese a que todavía no hay una fecha para el estreno, Netflix dio a conocer el primer acercamiento oficial a la propuesta de Vikings: Valhalla.

En el marco de “Geeked Week”, la semana de novedades de Netflix, el streaming reveló un video detrás de escenas que muestra cómo se desarrollaron las filmaciones de esta nueva apuesta que estará ambientada 100 años después de los eventos de la serie original de Vikings.

En ese sentido, este video no explica nada sobre la trama de la apuesta que será comandada por Jeb Stuart (Die Hard). No obstante, exhibe a los impresionantes sets de la serie, muestra el rodaje algunas peleas y sigue a un montón de actores caracterizados como vikingos.

Sin más preámbulos, puedes ver el detrás de escenas de Vikings: Valhalla aquí:

Vikings: Valhalla será protagonizada por Sam Corlett (The Chilling Adventures of Sabrina) como Leif Eriksson, Frida Gustavsson (The Witcher) como Freydis Eriksdotter, Jóhannes Haukur Jóhannesson (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) como Olaf Haraldsson y David Oakes (The Borgias) como Earl Godwin, entre otros.

La serie aún no tiene una fecha de estreno, pero esta es su sinopsis (vía Netflix):

“Vikings: Valhalla comienza a principios del siglo XI y narra las legendarias aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada y el rey normando Guillermo el Conquistador. Estos hombres y mujeres abrirán un camino mientras luchan por sobrevivir en un mundo en constante cambio y evolución”.