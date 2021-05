Nicolas Cage acusó a Seth Rogen de robar su idea para el villano de la película de Green Hornet

Prepárense para escuchar una historia que probablemente encontrarán más entretenida que la propia película de Green Hornet. Resulta que en el marco de la promoción de su nuevo libro, Yearbook, Seth Rogen contó que Nicolas Cage lo acusó de robar la extraña idea que propuso para el villano de esa película de 2011.

Como recordarán, Rogen escribió y protagonizó la película de Green Hornet por lo que el comediante también estuvo involucrado en la elección del elenco y particularmente conversó con Cage para el papel del villano.

“Primero, él dijo: ‘Quiero tatuarme pelo en la cabeza. Seré un tipo calvo con el pelo tatuado en la cabeza. Y quiero labios grandes de Edward Robinson’. Y dijimos ok. Estábamos tratando de entenderlo“, relató Rogen durante su aparición en The Howard Stern Show. “Y luego recibimos una llamada unos días después, donde decía: ‘No quiero hacer el tatuaje de pelo para la película porque creo que podría querer hacerlo en la vida real’. Recuerdo que me reí histéricamente hablando por teléfono y luego paré y me di cuenta de que no era una broma“.

Aunque según los recuerdos de Rogen las conversaciones iniciales fueron bastante inusuales, lo más raro llegó cuando el actor propuso a otra versión del villano.

“Fue propuesto como un jamaicano blanco, básicamente, lo que hizo que se dispararan muchas alarmas para nosotros”, dijo Rogen. “No es que un tipo jamaicano blanco sea malo, pero hacer el acento y todo eso parecía un mundo de problemas”.

Esa propuesta derivó en una reunión entre los productores de la película, Rogen y Cage, donde el actor de realizó un monólogo para demostrar su acento de Jamaica ¿El problema? Según Rogen lo que Cage realizó no estaba “ni en el guion ni tenía nada que ver con el guion”. De hecho, el comediante cree que Cage ni siquiera tenía idea de los detalles de la película y solo estaba enfocado en su potencial y problemático villano.

Así, obviamente las cosas no prosperaron y después de la incómoda recepción de su monólogo Cage habría dejado súbitamente la reunión. No obstante, ese no fue el fin de esta historia.

De acuerdo Rogen, tiempo después se volvió a encontrar con Cage y ahora el actor de Contracara creía que él había divulgado su idea del villano jamaicano y eso había dado forma al personaje de James Franco en Spring Breakers.

“De inmediato él dijo: ‘¿Le dijiste a James sobre esa reunión que tuvimos? ¿La reunión de Jamaica? (...) porque ese tipo de Spring Breakers, ¿está basado en el personaje que hice para ustedes?’ Y yo dije: ‘¡No, absolutamente no! Creo que en realidad se basó en un rapero de Florida’”, contó Rogen. “Claramente él no me creyó, eso era evidente. En el mejor de los casos, yo diría que sospechaba“.

De esta historia se puede desprender que Nicolas Cage sería un tipo tan extraño en persona como en sus películas. De hecho, Rogen arrancó su relato diciendo: “Hay muchos Nicolas Cage, y no sabes qué Nicolas Cage vas a conseguir. Está el Nicolas Cage de. Está el Nicolas Cage de Face/off. Está Nicolas Cage de Leaving Las Vegas ... hay una amplia gama de Nicolas Cages ahí fuera“.