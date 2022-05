Nicole Kassell será la directora de la serie live-action de She-Ra

La nueva serie de She-Ra está comenzando a tomar forma. Varios meses después de que se revelara que Amazon estaba trabajando en una adaptación live-action de la historia de Adora, Variety reveló que Nicole Kassell fue escogida para dirigir este proyecto.

Kassell, quien es conocida por dirigir episodios de series como Watchmen, Westworld, The Leftovers y The Americans, tendrá la misión de dirigir y desempeñarse como productora del piloto para esta potencial serie de She-Ra.

Por ahora no hay un guionista vinculado a esta serie, pero se espera que cuente una historia nueva e independiente de She-Ra and the Princesses of Power aunque DreamWorks Animation estará entre sus productores.